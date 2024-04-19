Вологжане завоевали 4 медали чемпионата России по плаванию среди людей с поражением ОДА

Вологжане завоевали 4 медали на чемпионате России по плаванию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в Краснодаре с 15 по 19 апреля.

Вологодскую область на соревнованиях представляли Александр и Дмитрий Беляевы, оба мастера спорта международного класса, а также кандидат в мастера спорта Дарья Макеева. Всего наши спортсмены завоевали 4 медали разного достоинства.

Трехкратным призером соревнований стал Александр Беляев, одержав победу на дистанции 50 метров на спине, завоевав серебряную медаль на дистанции 50 метров вольным стилем и бронзу на 50 метров баттерфляем.

Дмитрий Беляев стал бронзовым призером на 50-метровой дистанции, спина и дважды стал шестым на дистанциях 50 и 100 метров вольный стилем.

Лучшим результатом для Дарии Макеевой стало 18 место на дистанции 100 метров, спина.

Отметим, что всего в соревнованиях приняло участие более 200 спортсменов из 37 субъектов России.