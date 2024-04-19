Обвиненные по делу Степы Кукина чиновники отдела опеки недовольны приговором

Вологодский областной суд рассмотрит жалобу экс-чиновников отдела опеки администрации Вологды Григория Полякова и Раисы Понидаевой. Они недовольны приговором городского суда, который признал их виновными в халатности по громкому делу Степы Кукина.

Напомним, мальчик, который воспитывался в приемной семье, в 2018 году попал в бессознательном состоянии в Вологодскую областную детскую больницу с множеством травм. 8,5 месяцев он находился в коме, и в 2019 году скончался.

В 2020 года Юлию Блохину приговорили к 18 годам колонии общего режима, а ее супруг получил 4 года лишения свободы.

Параллельно расследовалось дело экс-чиновников отдела опеки городской администрации Вологды Григория Полякова и Раисы Понидаевой.

Их обвинили в халатности и подделке отчетов о проверке условий жизни ребенка. Первоначально суд полностью оправдал Полякова и признал за ним право на реабилитацию, а Понидаеву оштрафовали. Однако третий кассационный суд Санкт-Петербурга отправил дело на пересмотр.

В начале марта этого года бывший руководитель отдела опеки дали был приговорен к 4 годам условного срока, а его экс-подчиненная к 2,8 годам также условного срока. Экс-чиновники обжаловали приговор Вологодского городского суда. Как сообщает РБК Вологда, 6 мая жалоба будет рассмотрена в Вологодском областном суде.