Вологжане просят не вырубать ели у областного драмтеатра

Вологжане возражают против вырубки елей у Вологодского областного драматического театра. Ранее было заявлено, что ели могут вырубить в ходе благоустройства территории, о котором было заявлено на минувшей неделе.

Примечательно, что против вырубки выступает также администрация города, представители которой заявили РБК Вологда, что не выдавали разрешение на право вырубки зеленых насаждений.

«В выдаче порубочного билета подрядчику отказано», - уточнили в городской администрации.

На вырубке деревьев настаивают авторы проекта, объясняя это «эко-стилем». Намерения подрядчика подтвердил также директор драмтеатра Геннадий Травинов.

В 2021 году у здания драмтеатра на Советском проспекте уже были вырублены два тополя. В администрации Вологды тогда заявили, что деревья были старыми, с «ослабленной физиологией».