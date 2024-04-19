Глава Вожегодского округа попал под административную статью

[ Общество ]

В отношении главы Вожегодского муниципального округа Сергея Семенникова возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом сегодня сообщает региональная прокуратура.

Как пояснили в надзорном ведомстве, районная прокуратура проверяла требования законодательства об обеспечении безопасности мест массового пребывания граждан, расположенных на территории округа.

«В связи с этим заместителем прокурора района у главы Вожегодского округа были затребованы необходимые документы. Однако запрошенная информация в соответствии с требованиями прокуратуры не была представлена», - пояснили в ведомстве.

Поскольку глава округа не исполнил требования прокурора, в его отношении было возбуждено дело об административном правонарушении по статье за невыполнение требования прокурора, вытекающих из его полномочий.

Мировой судья оштрафовал Сергея Семенникова на 2000 рублей.

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