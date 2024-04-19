В Череповце вахтерша школы украла деньги с карты ученика

В Череповце школьная вахтерша подозревается в краже денег с карты ученика. Об этом стало известно от мамы ребенка, которая рассказала, что сын потерял карту, на которую она переводила небольшие суммы на карманные расходы. Когда карта пропала, ей стали приходить уведомление о списании денег. Общая сумма ущерба составила чуть более 2000 рублей.

В ходе проверки выяснилось, что к списанию денег причастна школьная вахтерша.

«По её словам, в один из дней ей принесли потерянную банковскую карту. Недолго думая, она решила потратить чужие денежные средства на покупки в продуктовом магазине, после чего вернула банковскую карту на вахту», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники полиции возбудили в отношении вахтерши уголовное дело по статье за кражу. Сейчас женщина на подписке о невыезде.