Игру с участием вологодского «Динамо» покажут по телевидению

[ Спорт ]

Игру с участием вологодского «Динамо» покажут по телевидению. Матч 3-го тура «дивизиона Б» второй футбольной лиги между вологодским «Динамо» и петербургским «Зенитом-2» пройдёт на поле соперника в ближайшее воскресение.

Для получения билетов на сектор болельщиков «Динамо» вологодский клуб просит обратится к сотруднику по работе с болельщиками. Билеты бесплатные, предоставляются в электронном виде.

Также игру можно будет посмотреть по телевизору. Телеканал «Футбольный», который вещает, в частности, в сети «Триколор ТВ», будет вести прямую трансляцию, которая начнется в 13:50.

После двух проведённых встреч «динамовцы» занимают 6 строчку турнирной таблицы, набрав 4 очка. У «Зенита-2» 7 место и 3 результативных балла.

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