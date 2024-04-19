Более 900 человек примут завтра участие в Стризневском марафоне

Более 900 человек выйдут завтра на старт Стризневского марафона. В нем примут участие спортсмены и любители из Вологодской, Архангельской, Ярославской, Московской, Мурманской, Свердловской, Брянской, Ивановской, Воронежской, Нижегородской, Костромской, Волгоградской областей, к также Краснодарского края, республик Коми и Карелия, Москвы и Санкт-Петербурга.

Всего для любителей бега будут предоставлены 6 дистанций. Помимо классической марафонской дистанции в 42 км, можно пробежать 21 км, 10 км и 5 км. Также две дистанции разработаны для детей. Школьники 9-11 лет могут посоревноваться на дистанции 1 км, дети 6-8 лет на дистанции 500 метров.

Как сообщает «Вологдамарафон», на «классику» заявились 35 спортсменов, из которых 29 – представители Вологодской области.

По информации пресс-службы регионального правительства, призовой фонд марафона составит более 500 тысяч рублей.

«Стризневский марафон – это мероприятие с отличной инфраструктурой и поддержкой участников. Наличие разных дистанций позволяет участвовать в нём не только профессиональным бегунам, но и любителям с разной степенью спортивной подготовки. Благодаря этому он становится действительно массовым спортивным мероприятием, объединяющим большое количество людей», – пояснили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

Сообщается, что весь день для участников и гостей марафона будет петь кавер-группа из Ярославля «Milky Way».