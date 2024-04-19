В Вологде снова пройдет Электрофест

24 апреля с 10:00 до 17:00 в Вологде пройдет «Электрофест – 2024» в рамках форума «Экология: город, экономика, люди». Для вологжан подготовили насыщенную программу.

Фестиваль начнется в 10:00 с открытия ультрабыстрой зарядной станции для электромобилей у Дворца спорта на улице Конева. Далее электрокары совершат пробег по улицам областной столицы: Маршала Конева — Кремлёвская площадь — площадь Революции.

На площади Революции вологжан будет ждать выставка электротранспорта: Zeekr 001, Zeekr 009, Aion, BMW ix и других.

В креативном пространстве «Салют, молодежь!» пройдет конференция, на которой выступят спикеры из Вологды, Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга, Череповца и Минска. Гостям расскажут об истории электромобилей, трендах, развитии и перспективах электротранспорта, международном опыте и многом другом.

«По статистике, 68 % загрязнений города — выхлопы автомобилей. Если постепенно их количество сойдёт на нет, то наш воздух станет намного чище. Сократятся заболевания дыхательных путей, а также онкологические заболевания. Экологичный город — привлекательный город. Это привлечёт людей и повысит численность населения города», — отметил Алексей Логанцов, председатель Ассоциации владельцев электромобильного, беспилотного и подключённого транспорта и инфраструктуры Вологодской области.

Отметим, на данный момент в Вологодской области зарегистрированы 141 электромобиль и 740 гибридов.