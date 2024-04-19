Вологжанин получил 16 лет колонии за серию изнасилований и убийство

В Вологде городской суд вынес приговор 61-летнему местному жителю, который обвинялся в серии изнасилований и убийств.

Первое преступление было совершено в областном центре 20 лет назад, когда мужчина в подвале дома на улице Ленинградской изнасиловал 51-летнюю женщину, после чего избил ее до полусмерти «тупым предметом и предметом, обладающим режущими свойствами», а потом задушил.

В 2014 году, возвращаясь с пикника со своей знакомой, на трассе Вологда-Медвежьегорск он попробовал изнасиловать женщину, однако по независящим от него причинам довести преступление до конца не смог.

«13 июня 2023 года вологжанин возвращался вместе со своей 29-летней знакомой из Москвы в Вологду на автомобиле. В районе д. Михалево Грязовецкого округа под предлогом приема пищи он свернул с намеченного пути и приехал на берег реки Комела, где, угрожая пистолетом, в салоне автомобиля совершил в отношении женщины изнасилование и насильственные действия сексуального характера», - рассказали в пресс-службе судов области.

Установить личность подозреваемого удалось благодаря комплексу проведенных следственно-оперативных мероприятий, возможностям судебных экспертиз и исследований, в том числе генотипоскопических.

«Учитывая, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, его геномные сведения содержались в специализированной федеральной базе», - уточнили в региональном управлении Следственного комитета.

В суде дело рассматривали присяжные заседатели, которые единодушно признали его виновным в совершении четырех преступлений.

Сегодня на основании вердикта присяжных обвиняемый был приговорен к 16-ти годам колонии строгого режима.