В Череповецком районе произошел первый лесной пожар в этом году

До начала пожароопасного сезона еще три дня, а первый лесной пожар уже ликвидировали в Череповецком районе. Об этом сообщила пресс-служба Департамента лесного комплекса Вологодской области.

Задымление обнаружили вчера около 18:00 с помощью видеомониторинга. Квадрокоптер установил, что возгорание находится около озер Колманское, Ивачевское и Пустынское.

В 4 часа утра на место выехали специалисты Череповецкого лесхоза и Областной противопожарной службы со всем необходимым оборудованием. Возгорание частично произошло в лесном фонде Череповецком участковом лесничестве, квартал 73.

К 7 часам утра пожар полностью ликвидировали. Общая площадь составила 10,01 га, в том числе в лесном фонде 0,01 га.