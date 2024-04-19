Спектакль с участием юных вологжан стал лауреатом всероссийского фестиваля

Спектакль вологодской школы-студии «Чайка» стал лауреатом первой степени Всероссийского театрального фестиваля «Grand LT Fest». Они представили спектакль, посвященный Марине Цветаевой «Марина. Страницы жизни». В постановке участвовали 17 юных артистов в возрасте от 14 до 17 лет.

Всероссийский театральный грантовый фестиваль лауреатов «Grand LT Fest» проходил с 15 по 18 апреля в Москве в концертном зале «Измайлово». Он проводится при поддержке специалистов школы-студии МХАТ. В этом году за звание лучших боролись театральные коллективы из Вологды, Москвы, Хабаровска, Уфы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Ижевска. В конкурсе принимают участие любительские коллективы, которые проявили себя на других фестивалях, став лауреатами первой степени и обладателями Гран-при. Всего было представлено 34 постановки.

Спектакль вологжан «Марина Страницы жизни» ранее уже стал лауреатом первой степени III Всероссийского грантового театрального фестиваля-лаборатории «Свободное пространство 2023» в Москве. В Вологде премьера прошла год назад. Над спектаклем работали режиссер-постановщик Марина Семенова, режиссер Анна Насонова, художник-постановщик Ирина Павлова, хореограф-постановщик Елена Герасимовская. В основу постановки легли стихи, цитаты, воспоминания близких. В нем также звучат песни на стихи Марины Цветаевой и современных авторов.