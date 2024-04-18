В Череповце монахи Шаолиня покажут феноменальные качества организма

[ Общество ]

В Череповец приедут монахи легендарного древнего монастыря Шаолинь, который считается родиной боевых искусств. Лучшие бойцы приедут в город металлургов на международный фестиваль боевых искусств, который пройдет в Ледовом дворце 18 мая. Монахи будут выступать в традиционном ушу и с разным оружием.

«Приедут мастера высокого уровня. Покажут свои навыки, натренированность благодаря практикам жесткого цигуна. Жесткий цигун нарабатывает феноменальные качества организма, например «железная, алмазная рубашка»: человека протыкают, сильно бьют по телу разными предметами. У нас уже идут репетиции, тренировки, готовим показательные номера. На фестивале выступят спортсмены Центра боевых искусств и спортивных федераций разных направлений и стилей единоборств», - рассказал директор череповецкого Центра боевых искусств Юрий Филимонов.

Всего на фестивале ожидается выступление более 500 участников. По словам организаторов, свое мастерство покажут мастера боевых искусств из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Воронежа и Иванова.

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