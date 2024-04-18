Вологодская полиция ищет женщину, ограбившую «Магнит»

Сотрудники 1-го отдела полиции Вологды ищут женщину, которая накануне совершила грабеж продуктов питания в магазине «Магнит» на Паровозном переулке. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ущерб от совершенного преступления составил 1500 рублей.

«Приметы: женщине на вид 40-45 лет, волосы предположительно тёмные, рост 160-170 см, нормального телосложения, была одета в шапку красного цвета, синюю куртку со шнурками от капюшона, черные штаны, чёрные ботинки, при себе имела сумку серого цвета», - сообщает региональный УМВД.

Всех, кто опознал по фото женщину, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам в Вологде: 8 (8172) 76-31-14, 76-31-15, 8-999-097-17-45, либо «02».