В Вологодской области создадут новый кластер

17 апреля в Вологде АО «Сокольский ЦБК», АО «Сокольский ДОК» и ООО «Сокол СиЭлТи» (входят в Segezha Group, MOEX: SGZH) подписали Соглашение о партнерстве с департаментом образования региона и Сокольским лесопромышленным техникумом в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Цель совместной работы – создание и развитие в регионе образовательно-производственного кластера «Лесная промышленность».

«Вологодская область занимает лидирующие позиции по реализации федерального проекта «Профессионалитет», который активно набирает обороты. Мы ведём большую работу с работодателями в различных сферах и рады, что предприятия лесной промышленности объединились для реализации нашего плана в самой ответственной части - формировании образовательной программы и практической подготовки. Мы вместе будем отвечать за результат подготовки молодых специалистов, чтобы в ЛПК на работу пришли высококвалифицированные и подготовленные кадры. Подписание соглашения – это только начало большой работы», - доложила начальник департамента образования Вологодской области Екатерина Целикова.

В рамках соглашения будет создана учебная и производственная инфраструктура центра, усовершенствована его материально-техническая база и актуализирована образовательная программа в соответствии с потребностями предприятий Segezha Group.

«Самый главный природный ресурс Вологодской области – возобновляемые леса, которые помогают нам выпускать экологичную и важную для людей продукцию деревообработки. Выпускники Сокольского лесопромышленного техникума занимают важные позиции на нашем предприятии – среди них руководители и среднего, и высшего звена. Мы готовы плечом к плечу идти вперед и помогать молодым людям получать новые профессиональные знания, внедрять их на производстве. В рамках проекта «Профессионалитет» условия освоения наших профессий будут улучшены, обновлены аудитории и обучающие материалы, что поможет студентам стать в будущем хорошими специалистами», - поделился своим мнением генеральный директор АО «Сокольский ЦБК» Григорий Иванов.

Федеральный проект «Профессионалитет» – это новая модель практико-ориентированной подготовки квалифицированных кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям. В 2024-2025 учебных годах обучаться в сузах кластера «Лесная промышленность» будут 500 студентов. Студенты техникума уже проходят практику на предприятиях и участвуют в корпоративной стипендиальной программе Segezha Group.

«Наша задача - повысить авторитет лесоперерабатывающей отрасли, создать атмосферу, в которой детям, начиная со школьной скамьи, станет интересно развиваться, увлекательно учиться, а в дальнейшем – и работать по одной из «лесных» профессий», - рассказал генеральный директор АО «С-ДОК» Константин Пастухов.

Абитуриенты 2024 года и студенты-второкурсники Сокольского лесопромышленного техникума будут осваивать учебную программу в рамках кластера «Лесная промышленность» по направлениям: «Технология переработки древесины», «Электрооборудование», «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Сетевое и системное администрирование». Также по программе «Профессионалитета» будут обучаться будущие механики и специалисты КиП.