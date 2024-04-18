Андрей Луценко и прокурор Вологодской области проконтролируют ремонты дорог

В Законодательном собрании Вологодской области состоялся личный прием председателя ЗСО Андрея Луценко и прокурора области Андрея Тимошичева. Больше всего обращений вологжан касались проблем в дорожной отрасли.

Так, жительница Череповца Ольга Токтоболотова рассказала о плохом состоянии дороги на улице Пушкинская.

«Мне часто приходится ездить по улице Пушкинская, вожу ребенка в школу. Улица небольшая, ее протяженность около 200 метров. Состояние дорожного полотна от дома №5 до дома №7 оставляет желать лучшего. Чтобы не погубить автомобиль, водителям часто приходится выезжать на встречную полосу», - прокомментировала заявительница.

Прокурор города Череповца Денис Помазилкин подтвердил, что состояние дорожного полотна не соответствует нормативам. Прокурор области Андрей Тимошичев подчеркнул, что обращение будет на контроле также у областной прокуратуры.

«Дополнительно направлю запрос к мэру города Череповца о возможности ремонта проезжей части в рамках муниципального финансирования в ближайшее время», - добавил Андрей Луценко.

На контроль было взято также обращение жительницы поселка Майский Светланы Долгачевой. Вологжанка рассказала, что из-за ям и выбоин на улице Новой повредила свой автомобиль.

«Наш многоквартирный дом построен в 2015 году. Подъездная дорога к дому в плачевном состоянии. В марте машина попала в яму, понесла ущерб на 140 тысяч рублей. Был сломан бампер, помят порог. Просим сделать капитальный ремонт дороги», - пожаловалась вологжанка.

Житель Вологды Александр Сергеев переживает за безопасность детей, которые ежедневно ходят в школу №26 по проезжей части из-за отсутствия тротуаров.

«Мы живем на улице Чернышовская. Дорога в плачевном состоянии, много неровностей, выбоины, сделана из грунта. Движение здесь большое, автомобилисты выезжают по этой дороге на Окружное шоссе. Детям опасно ходить по такому пути в школу. По вечерам еще опаснее, потому что отсутствует уличное освещение», - рассказал заявитель.

Вологжанин отметил, что содержать дорогу приходится своими силами. Жители уже обращались в правительство области и городскую администрацию, но проблему решить так и не удалось.