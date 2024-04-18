Жителя Харовска подозревают в сексуальном насилии в отношении ребенка

В Вожегодском округе суд поместил под стражу 26-летнего уроженца Харовска, который подозревается по ст. 132 УК РФ – «Насильственных действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Сообщается, что инцидент случился в Вожеге, где подозреваемый проживал со своей сожительницей. Мужчина якобы проявлял сексуальный интерес к ее 3-х летней дочке.

«Суд, учитывая сведения о личности подозреваемого и характере выдвинутого против него подозрения, пришел к выводу, что на текущем этапе расследования уголовного дела существует реальная угроза того, что подозреваемый может совершить преступление, а также оказать воздействие на несовершеннолетнюю потерпевшую, ее законного представителя и свидетелей с целью воспрепятствования установлению истины по делу», - пояснили в областном суде.

Подозреваемый помещен под стражу до 15 июня этого года.