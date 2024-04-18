Более 38 000 вологжан отдали голоса за благоустройство общественных пространств

В Вологде продолжается голосование в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». До 30 апреля вологжане могут выбрать одно из 18 общественных пространств, которое благоустроят в городе в 2025 году. На данный момент абсолютным лидером голосования является Осановская роща, на втором месте – сквер 825-летия Вологды, на третьем – территория парка Мира со стороны Заречья.

Проголосовать можно на сайте 35.gorodsreda.ru или у волонтеров, которые по будням, с 16.00 до 20.00, работают на следующих точках: ТЦ «ЦУМ», ТЦ «Мармелад», ТЦ «Плаза», ТЦ «Остров», ТЦ «Бригантина», площадь Чайковского, площадь Федулова, площадь Революции, бульвар на проспекте Победы, сквер Героев СВО, ТЦ «Макси» на ул. Горького, Дворец спорта «Вологда» на ул. Конева, ТЦ «Макси» на ул. Конева, парк Ветеранов, ул. Ветошкина (конец бульвара Пирогова), Фрязиновский парк.

Всего на голосование выставлены 18 пространств:

- территория вблизи школы № 16»;

- парк вдоль р. Содемы от ул. Ярославской до Окружного шоссе;

- Осановская роща (2 этап);

- «Аллея Славы» на ул. Луначарского;

- территория парка Мира со стороны Заречья;

- сквер 825-летия Вологды (у школы № 17»);

- сад по ул. Ветошкина (у ДКЖ);

- аллея по ул. Первомайской;

- Комсомольский сквер (с. Молочное);

- сквер героев Специальной военной операции (у Элмы);

- сквер у дома-музея Петра I; Сквер 300-летия полиции (мкр Охмыльцево);

- Ковыринский сад (2 этап);

- городской сад за Дворцом спорта по ул. Конева (в районе улиц Можайского-Зеленая-Береговая); - площадь имени Ф. Я. Федулова;

- «Гайд-парк» на ул. Воровского;

- пешеходная зона от ул. Конева до ул. Московской;

- сквер 100-й дивизии (у ДК Льнокомбината).

Поддержать один из объектов могут жители Вологды от 14 лет. Пространство, набравшее больше всего голосов, будет благоустроено в 2025 году.