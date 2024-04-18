Обильные осадки и порывистый ветер обещают завтра вологодские синоптики

Вологодские синоптики сообщают, что в пятницу на территорию региона зайдет активный южный циклон, который принесет обильные осадки при порывистом ветре.

Изменения погоды произойдут уже в утренние часы.

«К утру регион, начиная с юго-запада, окажется под влиянием активного южного циклона. Начнутся интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега, усилится ветер порывами до сильного. Днем в центре и на востоке от +7 до +12 градусов, существует небольшая вероятность слабых гроз. В крайних западных районах не выше +2 градусов и осадки в виде дождя и мокрого снега», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

За сутки может выпасть до 8 мм осадков.

В субботу регион начнет пересекать холодный фронт, поэтому осадки перейдут в мокрый снег, в ряде районов не исключено формирование снежного покрова. Днем осадки прекратятся, порывистый ветер сохранится.

В воскресенье погода улучшится, осадки прекратятся. Днем благодаря апрельскому солнцу воздух прогреется до +14 градусов, - также уточнили в Гидрометцентре.