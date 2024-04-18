Нужен нам берег турецкий: Сокольский ДОК будет торговать с Турцией

С 17 по 20 апреля в Стамбуле российский лесопромышленный холдинг Segezha Group (MOEX: SGZH) принимает участие в строительной выставке Yapi – Turkeybuild Istanbul 2024.
Yapi входит в пятерку крупнейших строительных выставок мира: ожидается более 55 тысяч посетителей, в том числе представители 10 тысяч строительных компаний из 70 стран мира. Организаторы рассчитывают, что на площадке будут заключены контракты на сумму около 700 млн евро.
Segezha Group и входящий в её структуру Сокольский ДОК представляют всю линейку своей продукции: образцы крафт-бумаги, пиломатериалов, фанеры и клееных деревянных конструкций. В центре внимания – продажи высокосортной березовой фанеры, широко используемой в строительной отрасли, автомобильной промышленности, кораблестроении, при производстве пассажирского железнодорожного транспорта. Турецкие девелоперы проявляют повышенный интерес к клееной балке и CLT-панелям из хвойной древесины: их рассматривают для использования в многоэтажном деревянном домостроении, индивидуальном жилищном строительстве, а также при комплексной застройке территорий и возведении объектов социальной инфраструктуры. Исключительные свойства CLT позволяют уверенно строить в сложных ландшафтах, на рекреационных и водоохранных территориях с минимальной нагрузкой на природу.
Вся продукция Segezha Group – углероддепонирующая: эксперты ООН доказали, что в сравнении с домом из обычных материалов (кирпич, бетон, сталь), «эко-бонус» конструкции из CLT составляет порядка 500 кг задепонированного СО2 на 1 кв. м.
«Турция – наш торговый партнер по целому ряду товарных позиций, в том числе по пиломатериалам. Одновременно здесь растут продажи наших клееных деревянных конструкций и монолитных CLT-панелей. Они идут на ИЖС, возведение рекреационных комплексов, гостиниц, кафе, ресторанов. В Турции – весьма протяженная линия морского побережья в мягком климате, масса объектов в непосредственной близости к морской воде. Для таких строений отлично подходит наша премиальная продукция из лиственницы. Ее высокая плотность выдерживает агрессивную морскую среду – из нее делают отличные пристани, набережные. Повышенная износостойкость также выступает в качестве очевидного преимущества при производстве полов и паркета, уличных террас и настилов из лиственницы. Мы фокусируемся на экспорте продукции глубокой переработки древесины, поэтому следующие после обычного пиломатериала переделы представляют для нас объективно больший интерес, поскольку их маржинальность выше. В Стамбуле мы проведём целый ряд встреч с представителями турецкого бизнеса и надеемся укрепить имеющиеся связи и заключить новые контракты, в первую очередь по продукции высоких переделов», - рассказал Дмитрий Береснев, вице-президент по коммерческой деятельности ПАО «Сегежа Групп».