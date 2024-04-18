Нужен нам берег турецкий: Сокольский ДОК будет торговать с Турцией

С 17 по 20 апреля в Стамбуле российский лесопромышленный холдинг Segezha Group (MOEX: SGZH) принимает участие в строительной выставке Yapi – Turkeybuild Istanbul 2024.

Yapi входит в пятерку крупнейших строительных выставок мира: ожидается более 55 тысяч посетителей, в том числе представители 10 тысяч строительных компаний из 70 стран мира. Организаторы рассчитывают, что на площадке будут заключены контракты на сумму около 700 млн евро.

Segezha Group и входящий в её структуру Сокольский ДОК представляют всю линейку своей продукции: образцы крафт-бумаги, пиломатериалов, фанеры и клееных деревянных конструкций. В центре внимания – продажи высокосортной березовой фанеры, широко используемой в строительной отрасли, автомобильной промышленности, кораблестроении, при производстве пассажирского железнодорожного транспорта. Турецкие девелоперы проявляют повышенный интерес к клееной балке и CLT-панелям из хвойной древесины: их рассматривают для использования в многоэтажном деревянном домостроении, индивидуальном жилищном строительстве, а также при комплексной застройке территорий и возведении объектов социальной инфраструктуры. Исключительные свойства CLT позволяют уверенно строить в сложных ландшафтах, на рекреационных и водоохранных территориях с минимальной нагрузкой на природу.

Вся продукция Segezha Group – углероддепонирующая: эксперты ООН доказали, что в сравнении с домом из обычных материалов (кирпич, бетон, сталь), «эко-бонус» конструкции из CLT составляет порядка 500 кг задепонированного СО2 на 1 кв. м.