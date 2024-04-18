Работы по ремонту моста через Содему в Вологде выполнены на 70%

[ Общество ]

Работы по ремонту моста через реку Содема на улице Челюскинцев в Вологде выполнены на 70%. В настоящее время готовы опоры моста, смонтированы балки пролетного строения и защитный слой бетона на будущем пролетном строении.

«Было принято решение перекрыть обе половины моста, чтобы сдать объект быстрее. По проекту сдача планировалась в конце сентября. Подрядчик и представители подрядчика заверили, что объект будет сдан до дня города, то есть до конца июня. Сейчас работы выходят на финальную стадию», - отметил глава Вологды Юрий Сапожников, который проверил ход работ.

Строителям осталось провести работы по гидроизоляции, переустройству сетей, затем дорожники приступят к устройству асфальтобетонного покрытия и благоустройству.

По проекту на мосту будет организовано двухполосное движение и тротуары по обеим сторонам. Также смонтируют освещение и благоустроят подходы к сооружению.

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