Работы по ремонту моста через Содему в Вологде выполнены на 70%

Работы по ремонту моста через реку Содема на улице Челюскинцев в Вологде выполнены на 70%. В настоящее время готовы опоры моста, смонтированы балки пролетного строения и защитный слой бетона на будущем пролетном строении.

«Было принято решение перекрыть обе половины моста, чтобы сдать объект быстрее. По проекту сдача планировалась в конце сентября. Подрядчик и представители подрядчика заверили, что объект будет сдан до дня города, то есть до конца июня. Сейчас работы выходят на финальную стадию», - отметил глава Вологды Юрий Сапожников, который проверил ход работ.

Строителям осталось провести работы по гидроизоляции, переустройству сетей, затем дорожники приступят к устройству асфальтобетонного покрытия и благоустройству.

По проекту на мосту будет организовано двухполосное движение и тротуары по обеим сторонам. Также смонтируют освещение и благоустроят подходы к сооружению.