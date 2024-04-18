Туристы назвали центр Вологды «днищем»

В соцсетях завязалась настоящая дискуссия после поста анонимного туриста, который посетил Вологду и раскритиковал «достопримечательности», которые увидел в центре города. Комментарии публикует портал GorodVo.

«В выходные приехали погулять по Вологде – душе русского севера. Мы побывали во многих областных столицах, но такой разрухи, как в Вологде, не встречали нигде! Начиная с площади Бабушкина и до площади Революции, где дорожки как после бомбёжки! Если такое днище на главной площади города, то страшно представить, что творится на окраинах. Сам город грязный, пыльный. Речной вокзал – как после хоррор-фильма. Автобусы тоже все пыльные, в салоне грязь, мусор, хочется поскорее выйти из него. Даже на остановках неправильные дата и время! В общем, вологжане, позор!» — написал анонимный турист.

Ряд вологжан согласились с мнением автора, посчитав, что город достался новому врио мэра в упадническом состоянии.

«У нас в центре есть еще дома с нарисованными стенами и окнами», «Мы с вами согласны, город достался новому ио мэра в упадническом состоянии», «А что вы хотели, все деньги – в Череповце», «Вологжанам тоже стыдно, а властям нет», - пишут в комментариях вологжане.

К слову, некоторые вологжане все-таки выступили в защиту своего города, посчитав, что пост написан местным жителем.