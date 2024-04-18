Прославленный космонавт подвел в Вологде итоги конкурса, посвященного космосу

Летчик-космонавт Сергей Крикалев, который является рекордсменом по суммарному времени пребывания в космосе (803 суток), посетил накануне Вологду. В областном центре Сергей Крикалев возложил цветы к памятнику Павлу Беляеву, а в городской школе №41 стал почетным гостем городского конкурса «Верность родной земле в освоении космоса». Также космонавт отметил большую работу, которая проводится в Вологде для популяризации космонавтики.

«В Вологде есть энтузиасты, которые создали музей космонавтики в школе №35. Это очень важно, особенно с точки зрения патриотического воспитания молодого поколения. Вижу, что вы приложили немало усилий для того, чтобы сохранить память о вашем земляке, космонавте Павле Беляеве и рассказывать о нем современному поколению», – сказал Сергей Крикалев.

По информации пресс-службы городской администрации, организация «Беляевцы Вологодчины» создана в школе №35 в 2001 году, сейчас в ее составе более 70 человек.