В Вологде рейсовый автобус сбил пенсионерку на «зебре»

В Вологде рейсовый автобус «Олимп» сбил 65-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Происшествие случилось накануне на улице Северной.

Судя по видео, которое попало вчера в сеть, автобус ехал от улицы Карла Маркса в сторону улицы Прокатова. Пока непонятно, как 68-летний водитель автобуса не заметил женщину, которая переходила дорогу по «зебре».

В городском отделе ГИБДД уточнили, что женщина в результате ДТП получила травмы и была доставлена бригадой скорой помощи в больницу.