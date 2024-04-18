В Вологде рейсовый автобус сбил пенсионерку на «зебре»

[ Происшествия ]

В Вологде рейсовый автобус «Олимп» сбил 65-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Происшествие случилось накануне на улице Северной.

Судя по видео, которое попало вчера в сеть, автобус ехал от улицы Карла Маркса в сторону улицы Прокатова. Пока непонятно, как 68-летний водитель автобуса не заметил женщину, которая переходила дорогу по «зебре».

В городском отделе ГИБДД уточнили, что женщина в результате ДТП получила травмы и была доставлена бригадой скорой помощи в больницу.

 

 

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