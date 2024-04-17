Родители школьников контролируют ремонт в школе №33. Штаб по капремонту, в который входят представители родительского комитета, депутат городской Думы Елена Земчихина, председатель комитета ТОС «Псковский» Василий Аверьянов, администрация школы № 33 и представители подрядчика, проверили ход работ.

На сегодня активно идет первый этап работ в части здания: снят пол и облицовка стен, демонтирована старая электропроводка и монтируется новая.

«Родители отметили, что работы идут достаточно быстро. Строители приступили к ремонту на каникулах, и за столь короткое время выполнен большой объем работ. Для комфорта детей, что продолжают учиться в здании, шумные и покрасочные работы стараются делать в выходные. Ученики младших классов распределены по ближайшим садам. Родители к этому относятся с пониманием: это временные неудобства, но уже 1 сентября дети пойдут в обновленную, современную и красивую школу», - отметил председатель комитета ТОС «Псковский» Василий Аверьянов.

В этом году в Вологде стартовал капитальный ремонт девяти школ по программе «Модернизация школьных систем образования». Изначально в федеральную программу в Вологде попали школы № 8, 13, 15 и 33. Позже в список были включены еще пять школ: 6, 7, 17, 23-я и лицей № 32.