Личный прием Андрея Луценко совместно с прокурором области прошел в ЗСО

В Законодательном собрании Вологодской области прошел личный прием граждан председателя ЗСО Андрея Луценко совместно с прокурором области Андреем Тимошичевым.

Часть обращений на личном приеме была связана с проблемами в сфере здравоохранения.

Жительница Нюксеницы Ольга Андреева пожаловалась на отсутствие в местных аптеках льготных смесей дополнительного питания для кормящих матерей.

«В декабре 2023 года я родила двойняшек. В январе получила смесь бесплатно по рецепту врача. Но с марта мне ее не выдают. Препарата в местной аптеке нет в наличии уже два месяца», - рассказала заявительница.

Прокурор Нюксенского района Иван Воробьев сообщил, что смесь должна поступить в аптеку в ближайшее время. При этом местная прокуратура проведет проверку, чтобы выявить причину сбоя поставки препарата.

«Мы отправили запрос в департамент здравоохранения области, сейчас ждем ответ. Вместе с депутатом по округу будем держать этот вопрос на контроле», - подчеркнул Андрей Луценко.

Заявитель из Вологды обратился к прокурору и председателю ЗСО по вопросу необеспечения ребенка-инвалида с паллиативным статусом расходными медицинскими изделиями.

«Наш ребенок инвалид с рождения, ему положены лекарства и расходные материалы. Последние мы покупаем за свой счет, суммы не маленькие. За последний месяц было потрачено более семи тысяч рублей. Можем ли мы получать эти медицинские изделия за счет государства?» - спросил заявитель.

Прокурор области Андрей Тимошичев отметил, что заявитель имеет право на компенсацию расходов на покупку медицинских изделий. В этом прокуратура может оказать необходимую помощь.

«Такая проблема существует по всей области и стране, она стоит на контроле у генерального прокурора. Если есть необходимость, прокуратура готова выйти с предложением к Правительству области рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования на обеспечение детей-инвалидов с паллиативным статусом расходными медицинскими изделиями», - сказал Андрей Тимошичев.