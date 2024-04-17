В Череповце мужчина до смерти избил любовницу под Новый год

Череповецкий городской суд признал виновным мужчину, до смерти избившего свою любовницу.

Трагедия произошла 31 декабря 2023 года в одном из домов на Октябрьском проспекте в городе металлургов. 53-летний мужчина распивал алкоголь со своей 51-летней любовницей. Пара планировала вместе встретить Новый год несмотря на то, что мужчина был женат.

В какой-то момент между влюбленными произошел конфликт. Женщина пожаловалась на усталость от работы, нехватку денег и заявила, что хочет оказывать услуги интимного характера. Ее любовника это разозлило, он захотел уйти, а женщина уговаривала его остаться. Мужчина начал ее избивать. Женщина скончалась на месте происшествия от множественных телесных повреждений.

Череповчанин обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. На суде мужчина полностью признал вину, от дачи показаний отказался.

Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.