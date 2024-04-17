Более 300 жителей Вологодчины будут участвовать в чемпионате «Абилимпикс»

Озвучены итоги заявочной кампании IХ Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

«В этом году заявки на участие подали более 300 человек из числа обучающихся общеобразовательных и коррекционных школ области, студентов среднего и высшего профессионального образования и специалистов, как из числа трудоустроенных, так и находящихся в поиске работы граждан, получателей социальных услуг с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Они продемонстрируют свои профессиональные навыки по 42 соревновательным компетенциям, которые отвечают запросам региональной экономики», – рассказал заместитель Губернатора области Александр Ершов.

Чемпионат пройдет в Вологодской области с 14 по 17 мая на десяти площадках Вологды, Череповца, Вытегры и Грязовца.

В этом году в конкурс добавили несколько новых компетенций: «Адаптивная физическая культура», «Дизайн персонажей/Анимация», «Жестовое искусство», «Информационная безопасность» «Кондитерское дело», «Мастер по обработке цифровой информации», «Ремонт обуви» и «Сборка-разборка электронного оборудования».

220 экспертов в том числе педагогические работники, представители работодателей и общественных организаций инвалидов оценят выполнение заданий.

«В программе Чемпионата мероприятия деловой, культурной, выставочной, спортивной и профориентационной программы: конкурс рисунков «Моя будущая профессия» и фотовыставка «В мире равных возможностей», выставка изделий ручной работы и фестиваль талантов «Звезда Абилимпикса», ярмарка вакансий учебных и рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ, турнир по киберспорту «КиберСпорт без границ!», и многое другое. Впервые на Вологодчине пройдет «Фестиваль возможностей» для лиц с тяжелыми и множественными нарушениями развития, включая интеллектуальные нарушения», – рассказали в оргкомитете проекта.

Также в рамках чемпионата пройдет Областной конкурс «Лучший наставник участника «Абилимпикс» – 2024 Вологодской области» и состоится награждение работодателей, вошедших в ТОП-3 регионального рейтинга лучших, которые обеспечивают трудоустройство участников чемпионатов «Абилимпикс».

Кроме того, для детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 13 лет пройдет «Фестиваль знакомства с профессией» по компетенциям «Изобразительное искусство», «Ландшафтный дизайн», «LEGO-конструирование», «Ресторатор» и «Швея».