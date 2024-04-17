Компания «Северсталь» заявила о модернизации трубопрофильного цеха в Шексне, который является структурным подразделением ЧерМК. Общая стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей. Проект предполагает создание линии по выпуску свайной трубы, - сообщает РБК Вологда.

«Для обеспечения стабильного присутствия компании «Северсталь» на рынке свайной трубы будут модернизированы существующие мощности и построены новые производственные объекты. После запуска обновленной линии в работу трубопрофильный цех обеспечит выпуск до 50 тысяч тонн в год усовершенствованной продукции, отвечающей высоким стандартам качества и повышенным требованиям к условиям эксплуатации в суровых средах. Продукт будет востребован в строительной сфере, а также в секторе газовой и нефтяной промышленности», – пояснил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев.

За счет модернизации действующего трубоэлектросварочного агрегата удастся достичь улучшенных механических свойств сварного шва. Это позволить эксплуатировать трубы при температурах до -40 градусов.

В компании заявили, что поставщиками оборудования в рамках проекта выступят российские компании, а все строительно-монтажные работы будут выполнять подрядные организации из Вологодской области.