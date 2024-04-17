В Вологодском районе подросток угнал автомобиль, но застрял на нем в поле

39-летний житель села Непотягово Вологодского района вечером оставил свою машину возле дома, а утром ее уже не было, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области. Владелец обратился в полицию по факту пропажи автомобиля.

Правоохранители осмотрели место преступления и опросили возможных очевидцев. А вечером в полицию пришел 18-летний молодой человек с повинной. Он рассказал, что в чужой машине планировал только погреться, но потом все-таки решил доехать до родственницы. По дороге автомобиль застрял в поле, добираться юноше пришлось пешком.

Сейчас в отношении парня возбуждено уголовное дело по факту угона без цели хищения. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет. Однако, принимая во внимание раскаяние фигуранта и явку с повинной, суд может назначить более мягкое наказание.