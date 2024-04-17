В Вологде откроют семейный экологический центр

[ Общество ]

В микрорайоне Лоста Вологды откроют городской семейный экологический центр. Он будет работать по адресу: ул. Центральная, 12. Событие пройдет в рамках первого молодежного экологического форума «Экомолодежь».  

В семейном экологическом центре планируют объединить различные экологические организации, создав условия для реализации проектов, проведения мастер-классов. Для этого на безвозмездной основе будет работать зона коворкинга. На данный момент формируется список проектов, которые будут там реализованы. Напомним, ранее в здании на ул. Центральной, 12 располагался филиал детской школы искусств №2 им. В. П. Трифонова. Поскольку учеников было очень мало, то детей распределили в другие филиалы, а помещение отдали под новое учреждение, которое станет точкой притяжения для жителей.

Молодежный экологический форум «Экомолодежь» пройдет в Вологде впервые 26-27 апреля. В рамках мероприятия запланированы мастер-классы, лекции, экологическая лаборатория инициатив, мастерская апсайклинга, творческий экологический фестиваль и многое другое. В частности, 26 апреля пройдет экологический командный квиз «О да, вторсырье!» на тему отходов и переработки. Также пройдет творческий экологический фестиваль «Экомолодость», на одной из площадок которого можно будет подарить новую жизнь своим старым вещам, а взамен приобрести что-то для себя. Чтобы стать участником форума «Экомолодежь», необходима предварительная регистрация

В целом Международный форум «Экология: город, экономика, люди» продлится в Вологде с 20 по 27 апреля и предлагает обширную программу. Зарегистрироваться для участия в форуме нужно через официальный сайт Экофорума.

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