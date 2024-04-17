В Череповце водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

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Инцидент произошел вчера, 16 апреля, около 15:30 у дома №21 на улице Бабушкина в городе металлургов, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, неустановленный водитель, находясь за рулем неустановленного автомобиля, при выезде из двора наехал на 48-летнего мужчину.

В результате дорожно-транспортного происшествия, пешехода госпитализировали с различными травмами.

В настоящий момент проводятся розыскные мероприятия по установлению водителя и транспортного средства.

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Фото: пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области
 

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