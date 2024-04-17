Начался прием заявок на конкурс короткометражных фильмов фестиваля VOICES

Фестиваль молодого кино VOICES пройдет в Вологде и Череповце с 3 по 7 июля. В программе запланированы показы полнометражных фильмов молодых режиссеров, картины главных международных и российских кинофестивалей, отреставрированные ленты классиков и короткий метр. Также в рамках фестиваля пройдут специальные мероприятия: лекции, творческие встречи и выставки.

Традиционно на фестивале пройдет конкурс полнометражных и короткометражных дебютов. Прием заявок для игровых полнометражных фильмов уже идет и продлится до 30 апреля. А сегодня открывается прием заявок на конкурс короткого метра.

Организаторы приглашают к участию дебютные (первые и вторые) короткометражные игровые фильмы, снятые в 2023-2024 году. Анимационные фильмы не участвуют в конкурсе. Режиссеры должны заполнить заявку по ссылке https://forms.gle/2NnbT5YMdLjWgYhF8 до 31 мая включительно.

«Конкурс короткого метра — уже традиционная часть программы VOICES, которая собирает полные залы и вызывает бурные обсуждения. Выбор за зрителем — голосует он, и между картиной и зрителем не встает фигура жюри, аудитория сама выступает в этой роли. В прошлом году симпатии зрителей разделились, и 2023-й запомнился сразу двумя победителями конкурса короткого метра. Это «Девять девушек на краю реальности» — программа фильмов мастерской Андрея Сильвестрова и «Беглец» режиссера Саломе Кинцурашвили. В этом году с интересом ожидаем как смотрит, как чувствует и что выбирает наш дорогой и любимый вологодский зритель», - отметил куратор кинопрограммы Сергей Дёшин.

В конкурсе будут участвовать восемь короткометражных картин, отобранных дирекцией фестиваля. Режиссеры, которые приедут на VOICES, представят картины и обсудят их с вологжанами.

Программа фестиваля VOICES и расписание уже формируются.