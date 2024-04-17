В Череповец привезли самую большую партию городских автобусов

[ Общество ]

Самую большую партию автобусов за последние 30 лет привезли в Череповец. Как сообщает пресс-служба врио губернатора Георгия Филимонова, сегодня прибыла партия из 17 машин, еще столько же ожидается до конца недели.  

«На городские маршруты Череповца выйдут 34 новых автобуса. Это самая большая поставка городских автобусов в Череповец за последние 30 лет», - сказал Георгий Филимонов.

Техника оснащена системами климат. Автобусы приспособлены для маломобильных групп граждан. Каждый из них рассчитан на 100 пассажиров.

Машины выйдут на городские маршруты уже на следующей неделе.

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