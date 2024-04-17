Мастера АО «Газпром газораспределение Вологда» признали виновной в гибели женщины

Тотемский районный суд признал виновной мастера АО «Газпром газораспределение Вологда» в гибели человека. Происшествие случилось в деревне Задняя Тотемском районе в августе 2022 года.

Как пояснили в пресс-службе судов области, сотрудники ремонтно-эксплуатационной службы газовой компании оказывали услуги по догазификации в одной из квартир двухквартирного деревянного дома.

«Под руководством 43-летней женщины работники приступили к подключению оборудования. Спустя некоторое время бригадир разрешила пустить газ. При этом перед пуском газа по трубам женщина должна была проверить готовность обеих квартир дома. Но, даже не заглянув в соседнюю квартиру, мастер составила акт выполненных работ, бригада уехала с заказа», - рассказали в пресс-службе судов области.

Поскольку заглушки у соседей не было, газ стал проникать в жилье. Когда пришла хозяйка квартиры, прогремел взрыв. Женщина получила ожоги 95% поверхности тела и через несколько дней скончалась в медсанчасти «Северстали».

Суд признал виновной мастера газовой компании по статьям за уничтожение чужого имущества и оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности. В результате ее приговорили к 2 годам и 2 месяцам условного срока.

Судом с АО «Газпром газораспределение Вологда» взыскана компенсация морального вреда в пользу отца погибшей - 2 млн руб., сестры погибшей - 1 млн руб., собственника и собственницы квартиры, в которой подключалось оборудование – по 200 тыс. руб. каждому. Также с организации в пользу сестры погибшей взыскано возмещение материального ущерба – 48,5 тыс. рублей.