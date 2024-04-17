Грязовецкую ЦРБ оштрафовали за нарушение сроков хранения лекарств

Руководство Грязовецкой ЦРБ оштрафовано за нарушение сроков и условий хранения медицинских препаратов и изделий. Наказание последовало после проверки, проведенной районной прокуратурой.

«Надзорными мероприятиями установлено, что в Грязовецкой центральной районной больнице неоднократно допускались нарушения сроков и условий хранения медицинских препаратов и изделий», - говорится в сообщении прокуратуры области.

После проверки в адрес руководства больницы внесено представление. Один человек привлечен к дисциплинарной ответственности.

Также в отношении главврача медицинского учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. Росздравнадзор оштрафовал руководителя больницы на 5 000 рублей.