Грязовецкую ЦРБ оштрафовали за нарушение сроков хранения лекарств

[ Общество ]

Руководство Грязовецкой ЦРБ оштрафовано за нарушение сроков и условий хранения медицинских препаратов и изделий. Наказание последовало после проверки, проведенной районной прокуратурой.

«Надзорными мероприятиями установлено, что в Грязовецкой центральной районной больнице неоднократно допускались нарушения сроков и условий хранения медицинских препаратов и изделий», - говорится в сообщении прокуратуры области.

После проверки в адрес руководства больницы внесено представление. Один человек привлечен к дисциплинарной ответственности.    
Также в отношении главврача медицинского учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. Росздравнадзор оштрафовал руководителя больницы на 5 000 рублей.

Теги:
прокуратура проверка ЦРБ
 

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