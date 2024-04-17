Череповецкая студентка покорила жюри балетного конкурса народными танцами

[ Культура ]

Студентка Череповецкого училища искусств Таисия Скрипка взяла золотую медаль Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в номинации «Народно-сценический танец». Конкурс прошел в Марийском государственного академического театре оперы и балета Йошкар-Олы.

Как сообщает портал «Культура Вологодской области», 18-летняя Таисия покорила жюри конкурса уйгурским и монгольским танцами, а также постановкой «Чудные каблучки».

«Это самый важный и большой в моей карьере конкурс, ведь он открыл мне новые дороги и дал понять, на что я способна, а также показал, над чем надо работать. Подготовка шла на протяжении трех месяцев – много занималась дополнительно, в свободное от учебной занятости время, на переменах и в выходные дни. Было волнение, ведь конкуренция нешуточная», –рассказала Таисия.

Девушка также пояснила, что после победы в таком конкурсе у нее появилось желание танцевать в профессиональных ансамблях и поступить в Академию русского балета имени А.Я. Вагановой в Санкт-Петербурге.

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