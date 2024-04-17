Рекордный дефицит соискателей сложился на рынке труда в Вологодской области

На рынке труда в Вологодской области сложился рекордный дефицит соискателей. По итогам 1 квартала этого года на одну вакансию претендуют до 3 соискателей, хотя еще два года назад на одно рабочее место в среднем претендовали до 5 человек.

Онлайн-рекрутинг hh.ru выделил несколько профессиональных сфер, где в Вологодской области за два прошедших года упростилась процедура поиска работы.

«Так, в два раза проще стало искать работу для обслуживающего персонала: сейчас здесь на одну вакансию приходится 4 резюме. Аналогичная ситуация в сфере продаж: лишь 2 резюме на вакансию», - выяснили аналитики службы.

Почти отсутствует конкуренция за рабочие места в сельском хозяйстве и добыче сырья (4 человека на место), строительство, туризм и производство (3 человека на место), автобизнес (менее 2 человек на место), а также розничная торговля и медицина (1 кандидат на место).

Одновременно с этим растут предлагаемые заработные платы. К примеру, в медицинской сфере сейчас в среднем предлагают зарплату в 56 тыс. рублей. Это на 24 тыс. рублей больше, чем 2 года назад. В сфере строительства зарплаты выросли еще больше – на 34 тыс. рублей (до 75 тыс. рублей). Также наблюдается серьезный зарплатный рост в сфере логистики, где в настоящее время предлагают до 86 тыс. рублей, что на 45 тыс. рублей больше, чем весной 2022 года.