Вологжанка едва не спалила квартиру во время приготовления ужина

Серьезным ЧП могло обернуться приготовление ужина для 48-летней вологжанки, которая решила приготовить еду сегодня около полуночи. Происшествие случилось квартире на 9-м этаже 10-ти этажного дома по улице Ленинградской.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, женщина готовила еду в сковороде на электрической плите, когда вспыхнуло масло.

Хозяйка жилья быстро сориентировались, отключила электричество и самостоятельно потушила огонь до прибытия пожарных.