Вологжанка едва не спалила квартиру во время приготовления ужина

[ Происшествия ]

Серьезным ЧП могло обернуться приготовление ужина для 48-летней вологжанки, которая решила приготовить еду сегодня около полуночи. Происшествие случилось квартире на 9-м этаже 10-ти этажного дома по улице Ленинградской.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, женщина готовила еду в сковороде на электрической плите, когда вспыхнуло масло.

Хозяйка жилья быстро сориентировались, отключила электричество и самостоятельно потушила огонь до прибытия пожарных.

«В результате пожара частично повреждены фасады кухонного гарнитура, пластиковая крышка вентиляционной шахты, имеется налет копоти в помещении кухни», - пояснили в управлении МЧС.

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