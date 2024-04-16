В правительстве области остаются вакантными три должности замгубернатора

В правительстве Вологодской области остаются вакантными три должности заместителя губернатора области. Список вакантных должностей по состоянию на 15 апреля публикует портал GorodVo.

Как оказалось, в правительстве Вологодской области остается вакантной должность полномочного представителя губернатора по экономическим вопросам и инвестициям, и три должности заместителя губернатора. По каким направлениям Георгию Филимонову требуются заместители, не сообщается.

Также вакантны должности помощника губернатора и трех советников главы региона. Кроме того, в правительство требуются пять помощников заместителя губернатора и пять советников заместителя губернатора. Помимо этого, высшему исполнительному органу власти требуется заместитель начальника департамента внешнеэкономических связей и международного межрегионального сотрудничества.