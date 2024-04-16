Андрей Луценко заявил о намерении увеличить выплаты участникам СВО

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области намерены продлить нормы закона о выплатах медработникам, увеличить выплаты для участников СВО и предоставить бесплатное питание для студентов колледжей.

Соответствующие проекты законов будут рассмотрены на предстоящей сессии ЗСО, проект повестки которой сегодня был утвержден на заседании коллегии областного парламента.

Программа поддержки медицинских работников, которые решили трудоустроиться в сельской местности, действует на территории региона уже несколько лет. Единовременная компенсационная выплата предоставляется врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров общей врачебной практики, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек.

«Решение кадрового вопроса в медицине является одним из приоритетных, он занимает центральное место в Народной программе «Единой России». Дефицит специалистов сейчас наблюдается везде, но особо остро проблема стоит в сельской местности. Такая мера поддержки, как предоставление компенсационных выплат, призвана частично решить этот вопрос. "Подъёмные" для врачей составляют 1 миллион рублей, для фельдшеров - 500 тысяч, для работы на труднодоступных и наиболее удалённых территориях предусмотрены более крупные выплаты - 1,5 миллиона и 750 тысяч рублей в зависимости от специальности. Мера необходимая, поэтому мы планируем пролонгировать её и на 2025 год», - рассказал председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.

Также депутаты намерены предоставить возможность получать бесплатное питание студентам колледжей и техникумов из многодетных семей. Предполагается, что уже с 1 мая воспользоваться этой мерой поддержки смогут 400 обучающихся в профессиональных образовательных организациях, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения.

«Кроме того, на сессии мы намерены принять еще один закон в поддержку наших бойцов, вернувшихся из зоны СВО, и ставших инвалидами вследствие военной травмы. В настоящее время таким вологжанам установлена ежемесячная выплата в размере 2000 рублей вне зависимости от группы инвалидности. Она не имеет целевого назначения, её можно потратить на любые цели. Законопроектом предлагается увеличить и одновременно дифференцировать размер ежемесячной социальной выплаты в зависимости от группы инвалидности», - заявил Андрей Луценко.

Так, выплата по I группе инвалидности составит 150% величины прожиточного минимума для пенсионеров, установленной в Вологодской области. В 2024 году это 20 134,50 рубля. По II группе инвалидности – 100% величины прожиточного минимума для пенсионеров, или 13 423 рубля. По III группе инвалидности – 50%, или 6 711,50 рублей.

Окончательное решение по этим законопроектам будет принято на сессии, которая состоится 24 апреля.