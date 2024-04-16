В Череповце ищут подрядчика для реконструкции котельной в Зашекснинском районе

Котельную «Южная» в Зашекснинском районе планируют в этом году реконструировать. Подрядчика для выполнения работа уже ищут. Об этом сообщил мэр Череповца на своей странице ВКонтакте.

«Котельная в Зашекснинском районе нашего города была построена в 1987 году. Тогда здесь были деревни и бескрайние поля, новые микрорайоны еще только начинали проектироваться. Спустя 35 лет мощности котельной с двумя водогрейными котлами стало не хватать. Это оказалось самой главной угрозой для развития Зашекснинского района», - написал Вадим Германов.

По поручению врио губернатора Георгия Филимонова не реконструкцию котельной из областного бюджета выделили 1,3 миллиарда рублей.

В ближайшие 1,5 года в котельной на ул. Рыбинской установят третий водогрейный котел, рядом с существующей дымовой трубой построят еще одну, высотой 70 метров. Подрядчик установит новую трансформаторную подстанцию и отремонтирует здание котельной. В частности, обновит крышу, заменит окна и облагородит фасад здания.

Работы начнутся в мае этого года и продлятся до конца 2025 года.