Вологжанин взял 1,5 млн рублей в кредит и все отдал мошенникам

В Вологде 22-летний работник пункта выдачи одного из маркетплейсов взял несколько кредитов, чтобы перевести все деньги мошенникам. По информации регионального УМВД, молодому человеку позвонили неизвестные и представились сотрудниками мобильного оператора, работниками банка, а затем и представителями силовых структур. Потерпевшего заверили, что на его счетах происходят сомнительные манипуляции, для отмены которых нужно взять кредиты и перевести средства на безопасный счет.

«Парень послушно посетил отделения 5 банков и взял в кредит более 1,5 миллионов рублей. Полученные деньги он перевел на неизвестный ему ранее счет», - рассказали в региональном УМВД.

Всего только за пятницу жители Вологодской области перевели мошенникам порядка 3 млн 169 тысяч рублей.