Первый турнир по фиджитал битве дронов прошел в Вологодской области

Первый международный инклюзивный турнир по дисциплине фиджитал БПЛА прошел в Вологодской области. В нем участвовали более 150 спортсменов из России и зарубежных стран. В турнире приняли участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, ветераны СВО и их дети, а также воспитанники социальных учреждений Вологодской области.

«Правительство Вологодской будет оказывать содействие развитию подобного рода дисциплин. Важно подчеркнуть, что мы создавали, создаем и будем создавать все необходимые условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья получали возможность для развития и освоения навыков в современных технологиях», - сказал на открытии турнира врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Организатором турнира выступила АНО по развитию прогрессивных технологий «Уникальный мир» при поддержке регионального правительства.

Турнир проводился по трем дисциплинам - фиджитал-БПЛА, дрон-Футбол, битва дронов. Кроме того, вологодское отделение федерации компьютерного спорта организовало соревнования по интерактивному футболу и баскетболу, кибертанцы.

Инклюзивный БПЛА-Фиджитал - это новый вид спорта, который представляет собой функционально-цифровое двоеборье. Сначала участники соревнуются на компьютере или приставке, затем игра из виртуальной переходит в реальное спортивное состязание.