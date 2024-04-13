В Вологде родным погибшего в СВО разведчика вручен орден Мужества

В Вологде вручили орден Мужества семье Олега Шевелева, погибшего в ходе проведения специальной военной операции. Награду передал врио мэра города Андрей Накрошаев. Церемония прошла в Вологодском колледже права и технологии.

«Я выражаю искренние соболезнования Даниилу и Светлане Александровне в связи с гибелью вашего отца и мужа. Да, сегодня идет жестокая битва за мир, справедливость и будущее нашей страны. Олег Николаевич был командиром отделения разведроты вологодского полка, он являлся примером стойкости и отваги. Вологжанин успешно выполнял серьезные боевые задачи как на передовой, так и в тылу противника. Олег Шевелев остался верен своему воинскому долгу и присяге, проявил мужество и отвагу», – сказал на церемонии вручения ордена Андрей Накрошаев.

Олег Шевелев был мобилизован в сентябре 2022 года. После прохождения боевой подготовки в учебном центре Костромы, был распределен в разведроту 347 вологодского полка, командиром которого был капитан Андрей Голубев с позывным «Нерв».

На церемонии присутствовала классный руководитель Олега Шевелева. Она вспоминает его добрым мальчиком, которого учила и поддерживала связь с ним до последнего дня.

«Олег был смелым мальчиком с детства. Он любил спорт всей душой. Не пропускал тренировки по футболу, строил планы на будущее и всегда приходил на помощь, когда его об этом просили. Я не верю, что Олежки больше нет с нами, но он живет в наших сердцах и в нашей памяти», – рассказала классный руководитель Олега Шевелева - Ирина Климова.

Олег Шевелев погиб 23 октября 2023 года в возрасте 37 лет при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции. Похоронен на Аллее героев Вологодского кладбища. За военную службу командир разведроты был представлен к наградам: «медаль Ордена «Георгиевский крест» IV степени», «За участие в специальной военной операции», «За службу в разведке», «105 лет военной разведке», «За штурмовые операции», «Орден Луганской народной республики», «За доблесть II степени».