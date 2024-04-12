В Череповце пьяный мужчина угрожал администратору заправки пистолетом

Инцидент произошел 11 апреля около 00:30 на автозаправке на Краснодонцев, 1а в городе металлургов. Пьяный мужчина пришел на АЗС, чтобы что-то купить, однако между ним и администратором возник конфликт. После этого скандалист вытащил пистолет и стал угрожать женщине. Позже мужчина ушел, но она успела нажать тревожную кнопку вызова охраны.

Через какое-то время нарушитель вернулся на такси, возможно, чтобы продолжить разборку. Однако его уже ждала полиция. Мужчину задержали, пистолет изъяли – он оказался пневматическим.

Задержанным стал житель Белозерска. Его доставили в отделение полиции. Сейчас выясняются все обстоятельства этой истории, проводится проверка.