Работники сокольских предприятий повышают квалификацию в СПГЛТУ

Сотрудники Сокольского ДОКа и ООО «Сокол СиЭлТи» принимают участие в обучающем проекте «Углубление и систематизация знаний в области технологи деревообработки». Курс теоретических и практических занятий ведут преподаватели Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова. Обучение стартовало в начале апреля на базе Сокольского ДОКа.

Работники предприятий уже освоили программу первого модуля - «Древесиноведение». Занятия проходят без отрыва от производства после завершения рабочего дня. В рамках программы «Древесиноведение» новоиспеченные «студенты» изучают строение древесины на уровне химических элементов, разбирают основные физические и механические свойства древесины, а также пороки древесины и методы их измерения.

«С целью развития кадрового потенциала работников, углубления знаний по структуре древесины и основным технологическим процессам деревообработки мы организовали обучение по четырем модулям для руководителей, специалистов и работников АО «С-ДОК» и ООО «Сокол СиЭлТи». Занятия запланированы на период с апреля по декабрь этого года. После завершения первого модуля мы слышим только положительные отзывы: обучение даёт практикующим специалистам систематизацию и актуализацию знаний. И несмотря на позднее время занятий – вечером, после рабочего дня, - у нас ажиотаж», - рассказала директор по персоналу АО «С-ДОК» Елена Шумилова.

Впереди у сотрудников сокольских предприятий ещё три учебных модуля: «Распиловки древесины», «Сушка древесины» и «Склеивание древесины».