В Вологде бесплатно покажут документальный фильм про космонавта Алексея Леонова

13 апреля состоится бесплатный пока документального фильма «Алексей Леонов. По самому краю» в кинозале «1000&1 фильм» на Гагарина, 6а. Начало в 17:00. Премьера картины состоится в рамках Международной киноакции «Неделя космического кино» III Международного фестиваля Юрия Гагарина.

Фильм «Алексей Леонов. По самому краю» рассказывает о выдающемся летчике-космонавте СССР Алексее Леонове – первом человеке в мире, вышедшем в открытый космос. Леонов был пилотом ракеты «Восход – 2», а командиром – наш земляк Павел Беляев.

Основой фильма стали события 1965-1975 годов – подготовка Леоновым группы космонавтов для полета на Луну и участия в первой стыковке космических кораблей «Союз-19» (СССР) и Apollo (США). В фильм вошло эксклюзивное интервью космонавта, записанное его дочерью Оксаной Леоновой за два года до смерти отца. Рассказ Алексея Леонова о жизненном пути сопровождается документальными хрониками, историческими кадрами об освоении космоса.

Фильм создан творческой группой ООО Кинокомпания «Гамма» при участии дочери космонавта Оксаны Леоновой.

Вход свободный. 6+