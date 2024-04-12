В Череповце прекратили уголовное дело в отношении матери утонувшего ребенка

5-летний мальчик утонул в пруду на территории загородного участка 30 ноября прошлого года, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. Трагедия произошла в деревне Нова Череповецкого района. Дома в этот момент находилась 43-летняя мать ребенка.

На дворе стояла уже минусовая температура. Мальчик надел верхнюю одежду и спросил разрешения у матери погулять рядом с домом. Женщина разрешила и продолжила заниматься домашними делами. Пока мальчик гулял, она наблюдала за ним из окна, иногда малыш сам заходил домой.

Через какое-то время домой вернулся 17-летний сын женщины. Она попросила посмотреть, где находится младший брат. Вскоре подросток прибежал в мокрой одежде с криками, что брат упал в пруд, который располагался на придомовом участке. Водоем полностью не замерзал, так как ранее там была установлена система зимней аэрации. Глубина пруда была не менее 1,3 метра.

Старший брат отнес мальчика в баню, мама пыталась его спасти, а брат в это время вызвал скорую. Врачи, приехавшие на место, долгое время пытались спасти жизнь мальчика, но не смогли. Ребенок погиб.

Действия матери квалифицированы по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). На суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Отец ребенка, признанный по делу потерпевшим, заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении супруги. Пояснил, что они примирились, причиненный моральный вред возмещен.

Суд также учел, что женщина ранее не была судима, а совершенное ей преступление по закону является небольшой тяжести. Череповецкий районный суд прекратил уголовное дело в отношении подсудимой в связи с примирением сторон.