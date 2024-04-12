Женская сборная ЧГУ по волейболу победила в отборочном этапе Универсиады

[ Спорт ]

Женская сборная Череповецкого государственного университета по волейболу — победитель отборочного этапа IX Всероссийской летней Универсиады 2024 года. В решающем матче с командой ЛГУ города Пушкин череповчанки смогли завоевать этот титул.

Отборочный этап по волейболу проходил с 9 по 11 апреля в СК «Университетский». В нем приняли участие женские и мужские сборные команды вузов Северо-Западного федерального округа.

Отметим, что у юношей сборная Вологодского государственного университета заняла третье место. Победу одержали студенты из Петрозаводска.

Победители отправятся на Всероссийские соревнования, которые пройдут в республике Башкортостан в начале июля, где будут представлять весь Северо-Западный федеральный округ.

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