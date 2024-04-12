Вход на территорию Кирилло-Белозерского монастыря стал бесплатным

Вход на территорию Кирилло-Белозерского монастыря станет бесплатным. Соответствующее поручение дал врио губернатора области Георгий Филимонов на совещании по вопросам развития национальных парков и экотуризма. Ранее вход стоит 150 рублей.

"Мы обеспечим бесплатный вход на территорию Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Для того, чтобы люди гуляли семьями на территории Кирилло-Белозерского монастыря, они должны заходить на территорию бесплатно. С точки зрения экономической целесообразности такая модель не принесёт негативных эффектов", - отметил Георгий Филимонов.

Однако посещение экспозиций музея останется платным.

Для компенсации убытков в Правительстве области введут меры поддержки для музея.